El Hormiguero tiene como colaboradora esta temporada a Tamara Falcó, quien cada semana sorprende con algo nuevo. Esta vez, ha sido su confesión sobre los posados que realiza en las revistas. La joven afirma que lo pasa fatal porque no se está quieta: "Gesticulo mucho, me pongo nerviosa y tampoco me encanta que me esté mirando la gente".

Además, la hija de Isabel Preysler ha desvelado una sorprendente anécdota sobre el novio de su madre, el escritor Mario Vargas Llosa. "La perra de Mario piensa que es mía y que la ignoro", destaca la joven ante las risas del plató.