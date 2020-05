Lorena Castell regresa a Zapeando con su tradicional repaso a las portadas más llamativas de las revistas. En esta ocasión, la zapeadora, a través de una videollamada, destaca la herencia de Carlos Falcó, fallecido por coronavirus. Y es que el que fuera Marqués de Griñón ha dejado su título a su hija más conocida, Tamara Falcó.

La zapeadora afirma que este título nobiliario "no le cambia en nada", pero tampoco la da ningún derecho ni obligación. Además, Miki Nadal declara que este título no le tocaba a ella, ya que no es la hija más mayor, pero Carlos Falcó dejó claro que quería que fuera para la hija que tuvo con Isabel Preysler.

Otros momentos destacados

Recordamos cómo Dani Mateo destacó que la ganadora de Masterchef Celebrity "no podía ser otra que la chica perfecta", su amor platónico, "la gran Tamara Falcó". Eso sí, la final no fue todo lo bonita que el presentador hubiera imaginado, y es que Tamara no dudó en besar a Jordi Cruz ante el asombro de todos los presentes.