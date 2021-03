Quique Peinado muestra en Zapeando una parte de la entrevista de C. Tangana en 'El Hormiguero'. Y es que el artista se ha convertido en el hombre de moda tras sacar un exitoso disco que en pocas horas ya se ha convertido en viral.

C. Tangana ha confesado a Pablo Motos en el plató que le encantaría ser conocido como Julio Iglesias "a nivel de leyenda": "Todo el mundo lo conoce aunque no ha escuchado sus canciones, a mí me gustaría aspirar a eso. Él tiene su perfil y me gustaría tener mis cositas que todo el mundo sepa aunque no hayan escuchado todas mis canciones".