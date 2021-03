Como en cada programa de 'El Hormiguero', Pablo Matos llamó a una persona al azar para darle la posibilidad de ganar 6.000 euros. Sin embargo, la joven que contestó al teléfono no se fiaba para nada de que no se tratara de una broma telefónica, mostrándose reacia incluso a revelar su identidad: "No tengo nombre, soy anónima".

En el vídeo principal de esta noticia puedes ver la reacción de la espectadora y descubrir si finalmente ganó el dinero, así como el momento en que su madre se incorpora a la llamada y pregunta: "¿Pero esto es broma o es verdad?".

El enfado de una señora con Ramón García

No es la única llamada en televisión que ha resultado un poco 'accidentada'. El presentador Ramón García pasó un mal rato al llamar a una espectadora sin saber que esta tenía guardado un reproche para el programa: no la felicitaron por su cumpleaños. Puedes ver el momento aquí: