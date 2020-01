El programa ha comenzado con una noticia que, a pesar de parecer un fake, es real: una mujer ha dado a luz dos pares de gemelos en el mismo año en Florida. Tras contar Dani Mateo la historia, los zapeadores han comenzado a comentar sus opiniones al respecto.

Para referirse a la mujer embarazada, el presentador ha utilizado la expresión 'humano abultado', a lo que Quique Peinado le ha respondido con un 'zasca': "Abultado como tú, pero sin chiquillo". "Pero si yo lo reconozco de mí", ha afirmado Mateo.

"Dani, yo he tenido un chiquillo. En nueve meses he bajado diez kilos. ¿Tú cuánto has bajado? Y no has tenido nada, solo 40 constipados que llevas", le ha dicho Lorena Castell a Mateo.

"Vale, pero si yo ahora adelgazo diez kilos y justo cuando los he adelgazado, vuelvo a engordar diez, yo mato a alguien. No me lo compensa un chiquillo con el pelo rizado", ha manifestado el presentador de Zapeando.