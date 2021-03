Hay ocasiones en las que nada sale bien... incluso en pleno directo. Una prueba de ello es lo que ha mostrado Quique Peinado en Zapeando, donde ha hecho pública una 'pillada' a la presentadora Ana Blanco.

Y es que en pleno informativo, cuando se emitía un reportaje, a los realizadores se les olvidó cerrar el micrófono de la presentadora, y sus palabras se acabaron haciendo públicas. "¿Donde me pongo? Que ya no sé por donde me da el aire a estas alturas", advertía la periodista. Puedes ver el momentazo al completo en el vídeo principal de esta noticia.