La cantautora Rozalén ha sido la última invitada de 'El Hormiguero', donde reveló una divertida anécdota sobre la respuesta que dio a Alejandro Sanz, un artista al que siempre había admirado, cuando este la invitó a cenar. "Entré en colapso", explicaba a Pablo Motos: "Cuando soy muy fan de la gente la lío parda", agregaba la cantante.

Y es que, según ha explicado, no se le ocurrió otra cosa que decirle que tenía que tender la lavadora. "Me puse nerviosa y me fui", recordaba. En el vídeo principal de esta noticia puedes escuchar su divertido relato y otra anécdota que le ocurrió durante una firma de discos, cuando olvidó el nombre de una tía suya que había acudido a que le firmara uno.