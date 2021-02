Dani Mateo ha preguntado a los zapeadores por sus planes para el fin de semana y Valria Ros ha contado que, en su caso, "no hay diferencia del sábado al lunes": "Me levanto, alimento mi criatura, le saco los aires media y a veces me quedo una hora más con ella en el hombro", ha relatado.

"Te podías haber comprado un loro y es igual", le ha respondido Quique Peinado. En ese momento, Mateo le ha preguntado qué hace las 23 horas restantes y ahí ha sido cuando Ros ha hecho una escatológica confesión que ha dejado sin palabras a sus compañeros, tras la cual el presentador de Zapeando ha recordado una anécdota relacionada con el tema.