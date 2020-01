La rutina es fundamental a la hora de ir al baño y bien lo sabe Cristina Pedroche, que no ha dudado en confesar cómo cambiar su ritmo diario le ha afectado al tránsito intestinal.

La propia zapeadora se ha sincerado al arrancar el programa. "Yo hoy no estoy muy allá", ha desvelado y acto seguido ha explicado exactamente qué le ha ocurrido.

"Yo hago caca cada vez que me levanto, salgo de la cama, hago pis, me preparo con el café y sólo con el olorcillo noto movimiento en el estómago", ha contado Pedroche.

"Esta mañana me he ido pronto porque tenía una cosa que hacer y no he hecho caca, creo que no estoy ligera del todo", ha confesado.

Aunque la zapeadora ha explicado que ella puede hacer caca "en cualquier sitio", prevé que ya tendrá que esperar hasta mañana para ir al baño. "Voy a tener el doble", ha afirmado entre risas.

Ante la expectación que Cristina Pedroche ha generado en el plató de Zapeando, ella misma ha contado que le sale "muy bien" y que está dispuesta a mandar la imagen al grupo de WhatsApp que tiene con sus compañeros: "¿Queréis mañana mi caca? Os la mando al grupo".

Ante la posibilidad de que Pedroche tenga que ir al baño durante el directo, Dani Mateo ha animado a hacer una encuesta en Twitter para que los internautas voten.

Por su parte, Miki Nadal, muy escatológico, ha invitado a la zapeadora a poner en marcha una asquerosa técnica: "Si te pones un botón de cuatro agujeritos, la haces por ahí y vas cortando".

Sin duda, la confesión de Pedroche no ha dejado indiferente a nadie.