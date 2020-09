Dani Mateo y el resto de zapeadores entrevistan en el plató a Luna Fulgencio, quien, con tan solo nueve años, se ha convertido en una de las actrices más prometedoras del cine español. Ahora, la pequeña presenta 'Padre no hay más que uno 2', su película junto a Santiago Segura.

"Tuve que hacer casting, pero no estaba nada nerviosa", explica Luna, que recuerda que hace el papel de una niña folclórica, pero como ella no sabía lo que significaba su madre se lo explicó de una divertida forma: "Para practicar la canción, mi madre y yo nos pusimos delante del espejo del baño con un peine cantando, me partía de risa".

"Desde pequeña estuve en una academia de flamenco, pero nunca pensé que iba a hacer una de eso", destaca Luna, que afirma que, como su abuelo es de Granada, le ha enseñado a practicar el acento andaluz. Pero, ¿dónde se ve Luna de mayor, recogiendo un Óscar o en Zapeando? "Me gustaría los dos, pero un Oscar es super difícil, y aquí en Zapeando si me invitáis me presento mañana", afirma la pequeña que le manda un divertido y dulce mensaje a Valeria Ros, quien le ha dejado su silla para la entrevista: "Lo siento Valeria, pero si vuelvo vas a tener que sentarte en el público otra vez".

La pequeña Luna Fulgencio enamora a España con su naturalidad

