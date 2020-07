Zapeando ha entregado el premio de 1.000 euros y un palé de papel higiénico a la ganadora del concurso 'Balcon Talent', Mónica Jiménez.

La joven, que ganó el concurso de Zapeando cantando 'You Know I'm no Good' en el balcón de su casa en Logroño, ha interpretado en el plató una pequeña parte de 'Back to black', una conocida canción de Amy Winehouse.

Emocionada, ha agradecido los halagos por su labor durante la cuarentena, e incluso ha sido invitada por Ana Guerra al concierto que esta noche ofrece la cantante en Coslada, Madrid.