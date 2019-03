Josie sorprende con un peculiar tocado para analizar los look de los Oscar: "Esto es muy de alfombra roja"

Con motivo de la ceremonia de los Oscar, Josie visita el plató de Zapeando para repasar los errores y aciertos de la vestimenta de las celebrities. Sin embargo, esta vez lo ha ha hecho de una manera muy peculiar: con un tocado muy particular y un ventilador para darle forma. "Estoy es muy de alfombra roja", señala el estilista.

En cuanto al look de Javier Bardem, asegura que le "encanta el negro sobre negro para él porque destaca el rostro, que es lo mejor que tiene".

Pero la mejor de la gala, según el estilista, fue Lady Gaga, sin la cual "la alfombra roja se hubiera quedado en nada".

"Me hubiera encantado ver más peinados como el de Lady Gaga porque a nivel capilar no me he quedado a gusto", destaca Josie.

Kim Kardashian, Dua Lipa, Heidi Klum... Josie analiza los escotes de la temporada: "Ella no tiene ni que estar en la lista porque ese pelo es un horror"

El estilista valora en Zapeando los mejores escotes de la temporada: Kim Kardashian, Dua Lipa, Heidi Klum o Alessandra Ambrosio, ¿con cuál se quedará?

Rosalía, Anna Castillo, Penélope Cruz, Nieves Álvarez... Josie opina sobre los looks de los Goya 2019: "Yo no la invitaría"

Josie llega a Zapeando para analizar los looks que se vieron en la alfombra roja de los Premios Goya 2019. En este vídeo puedes ver su opinión.