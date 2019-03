Josie: "Penélope Cruz se puso lo primero que pilló. No ofreció nada nuevo"

LOS LOOKS DE LOS GOYA

El experto en moda llega a 'Zapeando' para hablar de los looks de los Goya, a los que da una nota de "algo más de un aprobado" porque ha mejorado la Alfombra pero todavía puede "mejorar". Josie analiza el modelo de Penélope Cruz, quien llevaba cinco años sin asistir a la gala. "Era lo primero que había pillado en el armario y no le apetecía llevar ese vestido. La veo encapsulada. Lo dio toda en 2007 y ahora ves que no está ofreciendo nada nuevo", comenta.