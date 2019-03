Josie, sobre las fotos de Cristina Pedroche: "No me ha quedado claro para qué se han hecho"

NO LAS VE FOTOS DE MODA

Josie llega a 'Zapeando' para comentar la nueva sesión de fotos de Cristina Pedroche en calidad de experto de moda. Sin embargo, el colaborador no sabe qué comentar. "Yo estas fotos no las veo de moda, no sé cómo decirte. No las veo de revista de moda", comenta. Y es que Josie no entiende el 'acting'. Algo que explica la zapeadora: "Teníamos un fin de semana libre el peluquero, la maquilladora y el fotógrafo y dijimos 'vamos a hacer unas fotos'".