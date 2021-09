La Policía de Nueva York ha cerrado siete furgonetas que se utilizaban como alojamiento para turistas, pero "no hace falta irse a Nueva York para encontrar alojamientos vergonzosos", destaca Lorena Castell, que muestra en el plató de Zapeando que "en España también se nos da muy bien este tema". Por ejemplo, la zapeadora enseña cómo en Fuengirola se puso en alquiler una habitación, más bien un colchón, en un balcón por 450 euros al mes.

"¿Qué?", destaca indignado Dani Mateo, que no da crédito al ver las imágenes: "Qué sinvergüenzas, por el amor de dios". Pero este no es el único 'zulo' que muestran en Zapeando. Cristina Pedroche enseña otra oferta de alquiler en Elche en el que por 300 euros al mes "puedes esconderte de un Apocalipsis zombie" y es que en realidad es un sótano sin ventanas. Puedes ver el resto de indignantes anuncios en el vídeo principal de esta noticia, donde, por supuesto, no podía faltar los criticados alquileres en Madrid.