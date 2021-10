Unos pescadores de Ceuta han capturado a un pez luna enorme de tres metros de largo y tres de ancho que podría pesar casi dos toneladas. Lo encontraron de casualidad entre sus redes, y el pez superaba el peso de la báscula que ellos manejan para pesar los peces que capturan.

Este es un pez que se come en Perú, Taiwán o Japón, pero como en España no lo usamos como alimento, los pescadores se lo llevaron primero a unos científicos para que tomasen muestras y después lo devolvieron al mar. El animal deja impresionados a los zapeadores que comentan que parece como una colchoneta gigante. "No hay pan para echarle de comer a este pez", bromea Dani Mateo.

