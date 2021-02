Quique Peinado muestra en este vídeo de Zapeando la divertida entrevista de Ibai Llanos al 'Kun' Agüero en Twitch: "Es sorprendente y puedo traer consecuencias", advierte el zapeador al presentar el vídeo en el que el el futbolista confiesa un accidente de tráfico que sufrió nada más llegar al Atlético de Madrid con 18 años.

"Me dieron un coche para que fuera a entrenar, y le pedí manejarlo", cuenta el 'Kun' Agüero, que explica cómo todavía no tenía ni "el registro": "Me acuerdo que en el puente del Calderón, inconscientemente miro para ver el estadio y cuando volví a mirar de frente estaban todos los coches parados pero yo no frené".

El 'Kun' desvela que, incluso, un trabajador del club afirmó que había sido él quien había originado el accidente. "Perfecto, conduciendo sin carnet, choque en cadena, engaño a la autoridad...", señala Dani Mateo al escuchar la confesión del futbolista. Puedes ver el momento completo en el vídeo principal de esta noticia.