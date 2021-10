Greta Thunberg ha estado recientemente en un concierto contra el cambio climático, en el que la joven activista ha protagonizado un momentazo, en un registro muy diferente al que nos tiene acostumbrados.

Y es que la ecologista se ha animado a subirse al escenario para cantar y bailar el clásico de Rick Astley 'Never gonna give you up' junto a uno de los organizadores del evento. Puedes ver a Thunberg "dándolo todo" -en palabras de Dani Mateo- en el vídeo que ilustra estas líneas.