José Lucena es uno de los ganadores del Gordo de la Lotería de Navidad de 2020. En Zapeando ha contado en qué ha ido invirtiendo el dinero de los dos décimos premiados que tenía y sus esperanzas para el Sorteo de este año.

Asegura que sintió una alegría muy grande porque hizo que le tocase a 400 compañeros de la empresa y que estuvo una semana malo, sin poder comer por los nervios. Aunque le hubiese gustado gastarse el dinero en viajes, por la pandemia no ha podido hacerlo (pero guarda una parte para ello). También se ha quitado la hipoteca y se ha comprado un coche.

Además de demostrar que el dinero lo ha invertido con cabeza, Lucena ha hecho gala de su optimismo: "Esta no es la última entrevista que me hacéis porque mañana me va a volver a tocar", ha asegurado el premiado. Y es que aunque el año pasado compró 12 décimos, este lleva 200 décimos, unos 4.000 euros invertidos en Lotería de Navidad. Al acabar ha hecho una promesa a los zapeadores si le llegase a tocar nuevamente.