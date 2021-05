El expresidente del gobierno estadounidense, Barack Obama, ha acudido al programa de James Corden en el que ha confesado una de las preguntas más extrañas que hizo al llegar al Gobierno. "Pregunté si había algún laboratorio donde guardamos especies alienígenas y naves espaciales", explicó durante la entrevista, y añadió que su equipo lo investigó y no encontró nada parecido.

No obstante, Obama reconoció que "hay grabaciones de objetos en el cielo que no sabemos qué son exactamente no tienen un patrón fácilmente explicable". Además, durante el programa, el expresidente estadounidense dio consejos amoroso al equipo del programa. Por ejemplo, para primeras citas, propuso reservar en un restaurante, pedir una botella de vino y decirle cosas agradables y cumplidos a la cita. Para alguien que vive con su mujer sabiendo que es mejor persona que él, Obama aconseja "tener una cuenta corriente conjunta" y dice sentirse identificado con ese planteamiento.

Michelle Obama desvela todo lo que ella y Barack se llevaron de la Casa Blanca

La ex primera dama estuvo en el programa de Ellen, donde mostró los objetos que se llevó tras el fin del mandato de su marido y las pertenencias de este que querría tirar a la basura.