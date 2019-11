Un emotivo anuncio de Navidad muestra el reencuentro entre E.T. y su amigo Ellitot. En el anuncio, que se puede ver en este vídeo, los hijos de Ellitot se asustan tras ver al extraterrestre salir de detrás de un muñeco de nieve, algo que también provoca el grito de E.T.

En ese momento, Ellitot se acerca al lugar desde el que se escuchan gritos y se encuentra con su gran amigo de la infancia. E.T. "¡Has vuelto!", exclama, visiblemente emocionado y le indica al extraterrestre que la gente que está a su alrededor es su hijo, su familia. Más tarde, E.T. también le muestra una imagen de su familia extraterrestre. Y además, se repite la mítica imagen de E.T. volando en una bicicleta, aunque esta vez es con los hijos de Elliot.

"¡Qué bonito, por favor! Ya son padres. Me ha faltado la típica conversación de 'Oye, ¿a tu hijo le ponen muchos deberes?'", ha reaccionado Lorena Castell tras ver el conmovedor vídeo, que acaba igual que la película de hace 37 años: con E.T. despidiéndose y volviendo a casa.

"Y muy bien E.T. por la visita y por irse pronto que también es muy bonito cuando hacen eso las visitas. Más de un día no. Por cierto, E.T. está igual, pero Elliot está un poquito arrugao, se ha pochao", ha expresado, por su parte, Dani Mateo.