La revista 'People' ya ha elegido quién es el hombre vivo más sexy del 2020. Y no, no es de Zapeando, para sorpresa de todos.

El afortunado le ha quitado el puesto al cantante John Legend, y no es excesivamente conocido. "¿Quién es este señor?", ha bromeado Lorena Castell, mientras que Dani Mateo ha llegado a dudar del criterio de la revista: "¿Creéis que este hombre es el más sexy del mundo con ese 'mostachet' que me lleva?", ha apuntado. Un teoría apoyada por Castell: "Yo en Tinder he visto tíos mejores, eh".

Y es que la zapeadora ha reconocido que le suelen gustar "los afroamericanos, los asiáticos y los argelinos". Una confesión que ha refrescado la cabeza a Dani Mateo, quien ha querido revelar uno de los secretos mejor guardados de Lorena Castell. "¡Ni se te ocurra, te dejo de hablar!", ha espetado la zapeadora entre risas cuando el presentador ha querido confesarlo. ¿Conseguirá Dani Mateo desvelar qué le ocurre a Lorena con los argelinos? Puedes verlo en este vídeo: