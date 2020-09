Quique Peinado repasa en Zapeando las aplicaciones más absurdas que existen. Como 'Will you marry me', una app que ayuda a los más románticos a pedirle matrimonio a su pareja. Esta app tiene una caja virtual que al abrirla aparece un anillo de compromiso. De esta forma, si finalmente la pareja dice que no, el rechazado no se habrá gastado un dineral en el anillo físico.

Pero, ¿realmente funciona? Quique Peinado lee algunas de las reseñas que aparecen en la aplicación. Y es que hay de todo, desde un hombre que afirma que sin ella su mujer y él no se habrían casado a otro que confiesa que su novia le ha dicho que no.

Por otro lado, el zapeadora muestra la aplicación 'Blower', que permite soplar cosas con el móvil. Una app que no parece gustar a los usuarios. "No sirve para nada y es peligroso, acerqué tanto la llama a los altavoces que casi me quema el Iphone", señala uno de los que ha usado la aplicación. Por último, Quique Peinado enseña 'Milk the Cow', una app que nos acerca el mundo rural a casa. Con casi 60.000 opiniones, se trata de un simulador para ordeñar vacas.