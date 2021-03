Pablo Díaz, el eterno candidato al bote de Pasapalabra, protagonizó un divertido momento en su canal de Twitch al picar de lleno en una broma que le gastó uno de sus seguidores. "Hay que ser muy listo para enfrentarse cada día al rosco y muy inocente para caer en este troleo", apunta Thais Villas.

Y es que el concursante no pilló el doble sentido cuando uno de los participantes en el chat le pregunto si había probado "el chorizo portuano". "La verdad es que no lo he probado, lo tendré que probar algún día", contestó él, sin percatarse del vacile. Puedes ver el divertido momento y su reacción al darse cuenta de la broma en el vídeo principal de esta noticia.

