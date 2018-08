El trabajo premonitorio de Joaquín Reyes años antes del estreno de 'Los Futbolísimos'

PEINADO REVELA EL VÍNCULO DEL ACTOR CON SU PELÍCULA

Joaquín Reyes visita Zapeando para presentar su película 'Los Futbolísimos'. Un momento que sirve para hablar de todo, incluso del pasado del cómico antes de hacerse famoso. Y es que Reyes trabajó en la editora del libro que inspira a su película."Entré para maquetar libros de texto, luego me pusieron a hacer portadas y después hice interactivos. Me veían algo, pero no sabían bien qué era", cuenta el imitador.