Dani Mateo y el resto de zapeadores entrevistan en este vídeo a David Gómez, el primer español con discapacidad en un campeonato de gimnasia absoluto. El joven explica su "rocambolesca" historia en la gimnasia. Un entrenador se fijó en él mientras entrenaba y le propuso probar en potro con arcos. Pronto vieron que en esa modalidad David "tenia facilidad" y se puso en contacto con la Federación, la respuesta fue tan positiva que terminó participando en un campeonato de gimnasia absoluto.

"No sabíamos lo que iba a pensar porque mi experiencia de fútbol era un 'no' en todos lados", confiesa David, que explica en este vídeo por qué no le "dejaban" jugar al fútbol. "Como juego con muletas ,en el reglamento ninguna modalidad permite el uso de muletas, solo la versión de amputados, pero como no estoy amputado tampoco les vale". Por eso, a nivel oficial no puede participar en ninguna competición. El deportista explica el apoyo que ha tenido de su familia y qué hay detrás de su discapacidad: "Mi médula esta cortada de una forma que ni los médicos explican". Por último, manda un mensaje de motivación: "Siempre aconsejo pensar muy bien lo que uno hace si uno encuentra lo que le apasiona de verdad muy pocas cosas le podrán parar".