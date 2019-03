El motivo por el que Anna Simon no quiere casarse

"¿Chenoa se casa o no se casa?", pregunta Cristina Pedroche. Sus compañeros le explican entonces que la cantante "no es la única que no se casa".

Anna Simon se pone como ejemplo de personas que no se casan y Frank Blanco le dice: "Tú no te casas Anna por no invitar, porque tienes pareja para hacerlo si quieres".

"Yo no me caso porque no entiendo lo de casarse, lo del papelito", afirma Anna Simon que dice que para ella "no es un problema", a lo que Frank Blanco le dice que para él tampoco lo es. "Pues todos tan contentos", contesta la colaboradora de Zapeando.