Dani Mateo despide a Josie de Zapeando después de sus análisis de moda y, como no podía ser de otra manera, el experto en moda protagoniza un divertido momento antes de abandonar el plató. Y es que Josie no sabe por donde tiene que irse y, además, se da cuenta de que Miki Nadal está en plató: "Bueno, mi amor, que no te he hecho ni caso".

"¡Te quiero, Josie!", responde Nadal al experto en moda. Un bonito momento que interrumpe Dani Mateo al afirmar que tiene que "pedir perdón": "Me he tomado un expectorante antes y lo estoy pasando realmente mal". "Eres la persona que conozco que más veces ha estado a punto de perder la voz sin perderla", destaca Quique Peinado. Puedes ver el momentazo en el vídeo principal de esta noticia.