Después de ver un vídeo de Antena 3 sobre bodas, las cámaras vuelven al plató de Zapeando para enfocar a Dani Mateo, a quien pillan de imprevisto. "Cris", se oye decir al presentador del programa llamando, con cara de confusión, a su compañera Cristina Pedroche.

Los zapeadores no pueden evitar reírse ante este divertido 'tierra trágame' de Dani Mateo, quien explica, en primer plano, lo que ha sucedido mientras los espectadores veían el vídeo de las bodas y por qué le ha pillado por sorpresa la vuelta al plató: "A lo mejor estaba haciendo otra cosa... ahora podría disimular, pero ha sido una pillada", explica el presentador, que afirma que Miki Nadal le distrajo hablándole de dinero. "Me he puesto rojo y todo, no se ve me porque voy maquillado", confiesa.

Cristina Plaza desvela directo qué dicen las redes de los zapeadores

Dani Mateo somete a Cristina Plaza a un atrevido reto en su debut en el plató de Zapeando: mirar en directo las redes sociales para saber qué están diciendo de su sección. En este vídeo puedes ver el resultado y sí, hay sorpresa de Lorena Castell...

La pillada a Lorena Castell en pleno directo: "Son cosas privadas"

"Lo que yo haga durante la publicidad es asunto mío", destaca Lorena Castell después de que protagonice una divertida pillada en directo a la vuelta de los anuncios.