La icónica 'huida' de Esperanza Aguirre de su última entrevista en Salvados deja un legado en la historia de la televisión. Sin embargo, Gonzo ha revelado algo desconocido hasta ahora: la entrevista se produjo en el patio de su casa.

"Lo que más me fastidia de esa entrevista es no haber podido sacar el móvil y ponerme a grabar cómo Esperanza se ponía al lado del compañero Román y empezaba a darle a botones de la cámara", ha reconocido. No siendo bastante, después les echó de su domicilio. En el vídeo principal de esta noticia cuenta la divertida anécdota al completo.