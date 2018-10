ENTRE LAS BROMAS DE LOS ZAPEADORES

Los zapeadores se han quedado sorprendidos con el peinado de Cristina Pedroche. "Sí, me he puesto wifi. Tiene como vida propia", aseguraba Pedroche entre risas. Frank Blanco se interesaba por el producto de pelo utilizado, mientras Ana Morgade confesaba que a ella no le quedaría bien. "Yo parecería una pajarera".