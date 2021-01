Quique Peinado muestra en Zapeando "un vídeo muy desagradable": "Es un servicio público que hacemos en el programa para que la gente después de un año sepa usar bien la mascarilla".

Y es que el zapeador enseña las impactantes imágenes de cómo una chica, al darse cuenta de que no lleva papel para recoger las necesidades de su perro en la calle, usa su mascarilla. Todo podría quedar ahí si no fuera porque la joven se vuelve a poner la mascarilla. "Es un ejemplo de civismo, ha preferido volver a usar la mascarilla a dejar ahí la caca o no ponerse mascarilla", destaca Miki Nadal.