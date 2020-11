Miki Nadal muestra en este vídeo de Zapeando el emocionante spot de la Federación española de gimnasia con el que intenta animar a romper las barreras de la discapacidad. En las imágenes aparece David Gómez, un joven atleta con discapacidad que ha se ha hecho viral gracias a su increíble historia: la de la única persona con discapacidad que ha participado en un Campeonato de España de Gimnasia.

"Desde mi infancia los limites me los he ido construyendo yo mismo, con un único lema, 'yo puedo'", explica Gómez, que destaca que su madre ha sido su "gran motor": "Me ha enseñado a tener paciencia, a no tirar la batalla y me ha acompañado en tomas mis batallas".