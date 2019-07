Chenoa destaca en Zapeando el divertido enfado de una mujer cuando recibe una llamada de Ramón García. "¿Que qué estoy viendo en la tele?, ¡a usted qué le importa!", contesta la mujer tras la pregunta del presentador.

Ante esta surrealista reacción, Ramón García no da crédito y no puede evitar reírse: "No es ninguna tomadura de pelo", explica Ramón a la mujer, que, enfadada, le contesta tajante: "¿No sabes que los españoles nos echamos la siesta?".

Otros momentos destacados

Pero ésta no ha sido la única situación incómoda que vivió el presentador durante le programa 'En Compañía'. Y es que Ramón también quiso regalar un jamón a otra espectadora a través de una llamada sorpresa, pero ésta, tampoco estuvo nada receptiva.