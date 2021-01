Después de una broma de Dani Mateo sobre el descubrimiento de las primeras "jirafas enanas" en Uganda y Namibia, le toca hablar a Cristina Pedroche, pero la zapeadora no lo va a tener fácil. Y es que sus compañeros continúan con las bromas en directo, interrumpiendo a Pedroche en varias ocasiones.

"¡Oye, por favor! ¿me podéis dejar que hable?", afirma Cristina Pedroche a sus compañeros. La zapeadora se queja de que no la dejan hablar: "Me ponéis muy nerviosa, yo no os corto a vosotros". Puedes ver su divertido 'cabreo' de la zapeadora en directo en el vídeo principal de esta noticia.