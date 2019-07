Chenoa muestra en Zapeando las imágenes de Georgina Rodríguez que han hecho resurgir los rumores sobre su posible embarazo porque muchos afirman que en las fotos se la ve con la barriga hinchada.

Cristina Pedroche no puede aguantar más y critica que las mujeres tengan que enfrentarse siempre a este tipo de rumores porque se les note la barriga, algo que a ella le ha pasado en más de una ocasión: "Sois muy pesados, ahora hablo por mí, no estoy embarazada, como y no me apetece meter tripa todo el rato, dejadme vivir".

Una crítica a la que también se suma Anna Simon: "Una come en un buffet y ya dicen que está embarazada de cuatrillizos, qué pereza".

Otros momentos destacados

Pedroche, además, es noticia tras conocerse que será la encargada de volver a dar las Campanadas este año. Una noticia que tanto la zapeadora como sus comperos celebran con emoción en el plató.

Además, la zapeadora de Vallecas destaca que ya se ha hecho dos pruebas del vestido porque este año va a ser tal la "revolución" que ha tenido que empezar muy pronto a prepararlo.