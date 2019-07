¡Cristina Pedroche volverá a dar las Campanadas! Sí, la zapeadora repetirá como presentadora de esta tradicional despedida del año, algo que lleva realizando desde 2014.

Como no podía ser de otra manera, Pedroche llevará un espectacular look que ya ha empezado a confeccionar como la misma zapeadora confiesa: "Me siento muy rara hablando del vestido en julio, pero ya me he hecho dos pruebas".

Y es que Pedroche desvela que este año va a ser tal "revolución" que necesita empezar con éstas con bastante antelación. Además, explica algunos detalles del look: "Es lo más distinto que he hecho nunca".