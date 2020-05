Valeria Ros muestra en Zapeando el vídeo viral de los hermanos Casas. Y es que Mario y Óscar han protagonizado un sensual baile perreando que ha incendiado las redes sociales. "Llevo enamorada de Mario Casas seis años", confiesa la zapeadora.

Pero no es la única. Dani Mateo desvela que hay chicos que se salen de guapos como Gotzon, los hermanos Casas y Brad Pitt que ya no hay tendencia sexual que valga". "Son como si el 'David' de Miguel Ángel hubiera cobrado vida", destaca el presentador.

Por su parte, Valeria Ros abre debate en el plató con un sorprendente comentario: "¡Qué agobio tener que enrollarte con ellos, porque están muy buenos". Unas palabras con las que Lorena Castell no está de acuerdo: "Eso se llama inseguridad, Valeria. Y no me gusta nada, hay que trabajarlo".

"Cuando estás con alguien así tienes que pensar que tú eres lo más y eres una diosa", afirma Lorena, que reflexiona sobre el tema: "Tú te crees que ellos solo se quieren enrollarse con pibones?, además quién eres tú para creer que tú no lo eres y no se pueden enrollar con alguien así".