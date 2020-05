Desde su vuelta al plató, los zapeadores mantienen una nueva distancia de seguridad para evitar contagiarse por coronavirus. Pero, esta ha distancia se ha visto en 'peligro' durante un momento del programa.

Y es que Quique Peinado, sin querer, ha escupido en la zona de Lorena Castell y la zapeadora no se ha podido quedar callada. "Se me está culpando en este programa de escupir y me acaba de llegar une escupitajo a mi área", destaca Lorena, que pise que le pasen "el desinfectante para rociar su zona", entre las risas del plató.