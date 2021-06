Dani Mateo entrevista en el plató de Zapeando a Daviles de Novelda, un rapero y cantante al que le entrega su doble disco de platino tras vender 80.000 copias. Daviles de Novelda es muy conocido por 'flamencotón', la fusión del flamenco y la bachata. Pero, ¿cómo se pueden juntas dos cosas tan tradicionales y hacer algo para gente joven?

"Es la fusión que he vivido en mi vida, el flamenco son mis raíces pero he escuchado mucho reggaetón y rap es una música que ha salido de quejarse", explica el joven, la que también se le ha visto en varios videoclips con otro artista emergente, Omar Montes. "Nada más verle me meo de risa", confiesa Daviles de Novelda, que se somete a un divertido juego en plató para conocer más detalles de su amistad con Omar Montes.