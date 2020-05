Dani Mateo pregunta a los zapeadores qué nombre hubieran querido que les pusieran sus padres. Miki Nadal lo tiene claro: Amancio Ortega. Por su parte, Anna Simon destaca que, aunque de pequeña no le gustaba nada su nombre, ahora sí: "Lo odiaba porque lo encontraba muy aburrido, pero ahora me encanta".

Valeria Ros afirma que ha tenido muchas fases de amor-odio con su nombre. "De pequeña no me gustaba nada, me sonaba a porno y a gordita", en cambio, la zapeadora explica que de mayor le suena a "afrodisiaco". Eso sí, Valeria confiesa que le hubiera gustado llamarse Ramona. Quique Peinado, por su parte, señala que no sabe cuál le hubiera gustado pero Enrique no.

En otro momento, Dani Mateo se queda unos segundos en silencio al no entender lo que pone el cue, un momento que Anna Simon aprovecha para 'picar' al presentador. "¿Qué has querido transmitir con esta pausa?", destaca entre las risas de todos, mientras que Dani, indignado, afirma que no sabía que era "tan venenosa".