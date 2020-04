Dani Mateo explica 'Balcon Talent', el concurso de Zapeando durante el confinamiento. Manda el vídeo de tu mejor actuación a balcontalent@globomedia.es y tendrás la oportunidad de conseguir un premio de 1.000 euros y rollos de papel higiénico, cuyo valor estos días es imposible de calcular.

Tras anunciar el concurso, el presentador se queda unos segundos en silencio mirando a cámara. "¿Qué has querido transmitir con esta pausa?", bromea divertida Anna Simon, mientras que el resto de compañeros afirma que "ha sido una pausa dramática".

Ante las bromas de sus compañeros Dani mateo explica que no entendía las palabras que ponía el cue. "Si esperas que entra un vídeo y ves que no entra, ¿por qué no tiras?", pregunta Anna Simon, quien recibe un dardo del presentador: "Es que no sabía que eras tan venenosa".

Otros momentos destacados

En otro momento y, después de que Miki Nadal le lance un 'dardo' sobre su forma de actuar, Anna Simon recuerda su carrera como actriz y la época en el que fue "la novia de una estrella de Hollywood".