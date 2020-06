Después de 11 temporadas de las locuras de una familia tan poco tradicional, Neox emite el final de la tradicional serie 'Modern Family'. Y es que durante estos años, la serie ha contado con unos cameos que ni Paquita Salas. Han tenido de todo, hasta grandes estrellas de Hollywood como Matt Dillon o Elizabeth Banks.

Incluso, en la serie han participado famosos que no son actores como Chris Martin, cantante de Coldplay, o el futbolista David Beckham, quien protagonizó un divertido cameo con la actriz Courteney Cox, conocida por interpretar, entre otros personas, a 'Monica' en 'Friends'. "No me parece justo", afirma Valeria Ros tras ver el cameo de Beckham, "si quiere empezar en la interpretación que empiece como todos, de camarero".

El cameo de Cristina Pedroche en el final de 'El secreto de Puente Viejo'

Nueve años después de estrenarse la exitosa serie 'El secreto de Puente Viejo' llegó a su fin con un sorprendente cameo: el de Cristina Pedroche. La zapeadora cuenta en este vídeo cómo ha sido su aparición.