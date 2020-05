Dani Mateo entrevista en Zapeando a Sandra Cervera, una de las actrices más conocidas de 'El secreto de Puente Viejo. La serie, que llega a su final tras nueve años de recorrido, tendrá en su desenlace la aparición de Cristina Pedroche.

"Me da mucha vergüenza", destaca Pedroche tras ver su cameo en Zapeando. La zapeadora cuenta que su escena, prácticamente, salió a la primera, por lo que no se la hicieron repetir mucho: "Me lo pasé muy bien".