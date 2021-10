"Tenemos al torpe del día", destaca Cristina Pedroche al mostrar el surrealista vídeo de Dani Mateo con la grúa tras echar gasolina a su coche diesel. "Es la segunda vez que me pasa en dos meses", confiesa el presentador que sufre en pleno directo una sorpresa de su compañera. "Dani no tiene ni idea de esto y su cara está flipando porque es de 'qué pone en el cué que no tengo esta parte", explica entre risas Cristina Pedroche, que confiesa que solo ella tiene esta parte en el guion.

La zapeadora conecta en directo con Susana, reportera de Zapeando, que se encuentra en un taller mecánico para conocer las consecuencias que puede tener el coche de Dani Mateo tras su torpeza. Del 1 al 10, ¿qué grado de torpeza ha tenido el presentador? "Yo diría que el 10, es un pecado", responde el mecánico. Puedes ver la reacción del presentador en el vídeo de arriba.