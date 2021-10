Como Defensor del Espectador, Santi Averú muestra las opiniones que los espectadores le hacen llegar sobre los zapeadores y el programa. Eso sí, lo hace a través de un juego en el que Alverú lee un tuit o email en el que calificar a uno de los zapeadores con un adjetivo, normalmente ofensivo, y los zapeadores deben adivinar el adjetivo.

"Lorena solo dice bobadas y se la ve xxxxxxxxxxxx", es el tuit que dedican a Castell mientras que otra mujer afirma que María Gómez le pone de los nervios porque "es una xxxxxxx". No son las únicas zapeadoras que sufren las críticas, Cristina Pedroche también. A la zapeadora de Vallecas le dedican otro crítico tuit: "¿Se puede ser más xxxx que Cristina Pedroche?". "Será pava, no creo que me llamen puta", afirma Pedroche, que eso sí confiesa que no sería la primera vez que se lo llaman: "No creo que lo saquemos aquí, pero llamármelo me lo llaman todos los días", explica la zapeadora mientras que Lorena Castell señala que no pasa nada porque a ella también se lo llaman.

Así arranca Zapeando Lorena Castell

"Santi, qué suerte, yo aquí y tú rellenando huecos", destaca Lorena Castell a Santi Álverú. Y es que ante la ausencia de Dani Mateo, Castell ha pasado a la silla de presentadora dejando su hueco en la mesa a Alverú. Puedes ver en este vídeo cómo ha arrancado el programa.