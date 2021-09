Con una mesa nueva, "de las que no están descorchadas" como dice Cristina Pedroche, Iñaki López y Cristina Pardo estrenan temporada al frente de Más Vale Tarde, anticipando un primer "programón" que nos sorprenderá.

"Voy a enseñar patita un poco más", avisaba López, asegurando que hablarán con un político que "hace mucho tiempo que no habla y tiene muchísimo que contar". Para no irse de la lengua, Cristina Pardo se abalanza sobre su compañero, un momentazo que puedes revivir en el vídeo.

Hay una apuesta de Quique Peinado que provoca un silencio incómodo en el plató de Zapeando. "No puedo decir más. A ver si voy a tener mi primera discusión de pareja y no he empezado", bromea López.