Chenoa muestra en Zapeando su indignación después de escuchar las declaraciones de los ciudadanos sobre su costumbre (o no) de limpiarse las manos: "No quiero ni hablar, vais al baño y no os laváis las manos, ¡es muy fuerte!".

Miki Nadal bromea tras la reacción de la zapeadora preguntándole si "las mujeres se lavan los glúteos después de ir al baño". Tras las risas de sus compañeros, Paula Prendes cuestiona que los ciudadanos hayan confesado realmente la verdad, puntualizando que seguramente hacen más 'guarradas' pero que "les da vergüenza decirlo".