Dani Mateo destaca las novedades de Love Island, su "única oportunidad de ver cuerpos atléticos" desde que no va al gimnasio. En la villa entraron tres nuevas isleñas con "el uniforme oficial del programa": bikini y tacones. Y no han perdido el tiempo y es que ya han tenido primeras citas. Marina y Moure tuvieron su primera cita, pero lo suyo no fue un encuentro cualquiera, sino "un encuentro en la tercera fase", como destaca el presentador. "Yo a ti te vi y dije, 'este está igual de grillado que yo'", le confiesa la joven mientras que Moure afirma que es una chica de su mismo planeta.

Por otro lado, la pareja de Celia y Miguel se tambalea después de que el soltero haya tenido una cita con una de las nuevas chicas. Y es que Cynthia le ha tirado la caña a Miguel y el joven podría caer en la tentación. Puedes ver en el vídeo principal de esta noticia el momento en el que se lo cuenta a Celia y cómo la joven se viene abajo al pensar que podría perder a su pareja.

La expulsión por sorpresa de un soltero de Love Island

Love Island ha tenido su noche más dramática con la expulsión de Jesús. Una noticia que ha pillado por sorpresa a todos y que ha originado que Carla, su pareja, sea un mar de lágrimas. Puedes ver el momento en este vídeo.