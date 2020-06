Valeria Ros muestra en Zapeando uno de los últimos "momentos televisivos incómodos": la confesión de Blas Cantó durante su charla con David Broncano en 'La Resistencia'. Y es que el cantante ha desvelado que sus excompañeros de Auryn le deben dinero.

"Cuando el grupo empezó yo era el único que tenía dinero ahorrado así que siempre era yo el que ponía", destaca Blas que afirma cómo siempre le decían que se lo iban a devolver, pero todavía no se lo han dado. "Me he quedado a gusto, nunca he dicho que me deben pasta", concluye el joven.

